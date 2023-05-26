Tekirdağ'da kahreden olay! Genç çifti nikaha bir gün kala ecel ayırdı! Onlardan geriye kalanlar yürek yaktı
Kahreden olay gece saatlerinde Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki Kardelen Coşkuntuna ile 24 yaşındaki Burhan Çetin, hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Nişanlı olan Coşkuntuna ve Çetin’in nikah için yarına gün aldıkları belirlendi. Feci kazanın ardından ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden çiftin nikah kıyafetleri olduğu görüldü.
Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin'in, yarın saat 13.00'te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni olduğu öğrenildi.
İstanbul'dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden Coşkuntuna ve Çetin'in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.
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