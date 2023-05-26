Tekirdağ’da kahreden olay! Genç çifti nikaha bir gün kala ecel ayırdı! Onlardan geriye kalanlar yürek yaktı

Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.