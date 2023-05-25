Zeytinburnu’nda yürekleri yakan olay! 2 yaşındaki çocuk ikinci kattan arabanın üzerine düştü

Olayı gören Bülent Kavakcıoğlu, "Biz burada otururken ses duyduk. 2 yaşında bir çocuk arabanın üzerine düştü. Bir bağırtı oldu, annesi bağırdı. Biz de koştuk ama korktuğumuzdan müdahale edemedik. Ambulansa haber verdik.