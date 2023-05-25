Zeytinburnu'nda yürekleri yakan olay! 2 yaşındaki çocuk ikinci kattan arabanın üzerine düştü
Akıllara durgunluk veren olayın adresi İstanbul Zeytinburnu. 2 yaşındaki Sude A., binanın ikinci katındaki dairede açık bırakılan pencereden otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Odada oyun oynayan Sude A., ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı.
Buradan aşağıda bulunun otomobilin üzerine düşen küçük kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sude. A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı gören Bülent Kavakcıoğlu, "Biz burada otururken ses duyduk. 2 yaşında bir çocuk arabanın üzerine düştü. Bir bağırtı oldu, annesi bağırdı. Biz de koştuk ama korktuğumuzdan müdahale edemedik. Ambulansa haber verdik.
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