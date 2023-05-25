Kars'ta temel kazısı sırasında şoke eden olay! Patlamamış top mermisi bulundu
Kars'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus savaşından kaldığı düşünülen patlamamış bir top mermisi bulundu. Bomba imha uzmanları bölgeye sevkedildi.
Kars'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus savaşından kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, bomba uzmanları tarafından güvenli bölgede imha edildi.
Halitpaşa Mahallesi'nde yapılan bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler, patlamamış top mermisi buldu.
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