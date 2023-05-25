25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta temel kazısı sırasında şoke eden olay! Patlamamış top mermisi bulundu

Kars'ta temel kazısı sırasında şoke eden olay! Patlamamış top mermisi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
ABONE OL
Kars’ta temel kazısı sırasında şoke eden olay! Patlamamış top mermisi bulundu

Kars'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus savaşından kaldığı düşünülen patlamamış bir top mermisi bulundu. Bomba imha uzmanları bölgeye sevkedildi.

Kars'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus savaşından kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, bomba uzmanları tarafından güvenli bölgede imha edildi.

Halitpaşa Mahallesi'nde yapılan bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler, patlamamış top mermisi buldu.

İşçilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanları tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA