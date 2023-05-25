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Son dakika | Balat'taki tramvayda dumanlar yükseldi! Yolcular dehşeti yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika | Balat’taki tramvayda dumanlar yükseldi! Yolcular dehşeti yaşadı

Son dakika haberi...Balat'ta bir tramvayda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yolcular tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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