Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Eşini boğazından bıçakladı yakınları kriz geçirdi
Diyarbakır'da Mehmet Ertürk isimli şahıs eşiyle yaşadığı tartışma sonrası korkunç bir cinayet işledi. Tartıştığı eşi Vezire Ertürk'ü boğazından bıçaklayan katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı da polisler tarafından yakalandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşini boğazını keserek öldüren koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Arif Biçen 2. Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Vezire Ertürk ve kocası Mehmet Ertürk arasından tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ertürk, 3 çocuk annesi 32 yaşındaki eşini boğazından bıçaklayarak evden kaçtı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
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