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Kocaeli'de kadına şiddet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Kocaeli’de kadına şiddet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Erdoğan Özdemir, dini nikahla birlikte yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Dürdane K.’yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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