Mersin’de ’torbacı’ operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde, 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.