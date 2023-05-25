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Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023
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Mersin’de ’torbacı’ operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde arama yapan jandarma, 3 adet ruhsatsız tabanca, 150 gram kubar esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeye el koydu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde, 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde arama yapan jandarma, 3 adet ruhsatsız tabanca, 150 gram kubar esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeye el koydu.

Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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