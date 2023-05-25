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Son dakika: Malatya'da deprem! AFAD detayları duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Son dakika: Malatya’da deprem! AFAD detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin derinliği 6,96 kilometre olarak paylaştı.

DEPREMİN DETAYLARI

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