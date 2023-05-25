Son dakika: Malatya'da deprem! AFAD detayları duyurdu
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin derinliği 6,96 kilometre olarak paylaştı.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
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