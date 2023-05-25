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İstanbul Havalimanı'nda 24 kiloluk külçe altın operasyonu! 35 milyon TL'lik değer...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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İstanbul Havalimanı’nda 24 kiloluk külçe altın operasyonu! 35 milyon TL’lik değer...

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 35 milyon lira değerinde külçeler halinde 24 kilo altın ele geçirildi. Yabancı uyruklu 6 yolcunun külçe altınları beline sararak Türkiye'ye sokmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen yolculara yönelik risk analiz çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar neticesinde şüphelenilen 6 yolcunun üst araması yapıldı. Aramalarda yolcuların beline sarılı halde Dubai'den getirdikleri külçe altınları Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

ALTININ PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON LİRA!

Polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan 24 külçe altın ele geçirdi. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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