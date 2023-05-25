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Samsun'da korkunç kaza! Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Samsun’da korkunç kaza! Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu: 1’i ağır 2 yaralı

Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Feci kazada araç paramparça olurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun'da refüjdeki bariyere çarpıp takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi, Samsun- Sinop kara yolu üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çorum'a giden Mehmet Yasin Uçar (25) idaresindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazada, aracın motoru yerinden çıkıp parçaları etrafa dağılırken, sürücü Mehmet Yasin Uçar ile aynı araçta bulunan Kader Pelit (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kader Pelit'n ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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