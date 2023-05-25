Samsun'da korkunç kaza! Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu: 1'i ağır 2 yaralı
Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Feci kazada araç paramparça olurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çorum'a giden Mehmet Yasin Uçar (25) idaresindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü.
Kazada, aracın motoru yerinden çıkıp parçaları etrafa dağılırken, sürücü Mehmet Yasin Uçar ile aynı araçta bulunan Kader Pelit (23) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz borçları silindi mi son dakika 2023? Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz faturası borçları silindi mi? Yeni faturaların ödeme tarihi...
- Kobra Murat tek bir formülle iğne ipliğe döndü! Diyetsiz, sporsuz 55 kiloyu silip attı! İşte kilo verme sırrı...
- DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...
- Ek atama yapılacak mı? 2023 MEB ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
- 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- MSÜ tercihleri bitti mi, ertelendi mi 2023? MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
- DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi açıklandı mı?
- 3600 günle emeklilik detayları ayyuka çıktı! 1800-3600 günle emeklilik TABLOSU! Staj ve çıraklık sigortası...
- Seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı? Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav giriş belgesi belli oldu mu?
- POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
- Bursluluk sınav başvuruları ne zaman yapılacak 2023? Bursluluk sınav başvuru tarihi açıklandı mı?