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İstanbul'da 28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Çarşaflı kadınlara çirkin saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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İstanbul’da 28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Çarşaflı kadınlara çirkin saldırı

İstanbul Üsküdar'da çay içen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. İşletme sahibi, kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. İnsanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalan kadınlar, mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Skandal olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde bulunan bir kafede skandal bir olay yaşandı. İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu.

"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.

Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadınların uğradığı saldırı sonucu mekanı terk etmek zorunda kaldıkları görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Murat A.'yı olayı gerçekleştirdiği işletmesinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Murat A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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