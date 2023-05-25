İstanbul'da 28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Çarşaflı kadınlara çirkin saldırı
İstanbul Üsküdar'da çay içen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. İşletme sahibi, kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. İnsanlık dışı muamele ile karşı karşıya kalan kadınlar, mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Skandal olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.
"Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.
Yaşanan skandal olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kadınların uğradığı saldırı sonucu mekanı terk etmek zorunda kaldıkları görüldü.
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