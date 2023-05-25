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Üsküdar Kuzguncuk’ta tuhaf olay! Kadınlara kıyafetlerinden dolayı çirkin saldırı

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 10:00
28 Şubat zihniyeti şimdi de İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde kadınları hedef aldı. Bir çayevinde oturan kadınlar, işletmenin sahibi tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı. Kıyafetinden ötürü kadınlara insanlık dışı muamelede bulunan adam, "hadi kalkın buradan" diyerek kovdu.
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