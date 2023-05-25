25 Mayıs 2023, Perşembe
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Üsküdar Kuzguncuk’ta tuhaf olay! Kadınlara kıyafetlerinden dolayı çirkin saldırı
28 Şubat zihniyeti şimdi de İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde kadınları hedef aldı. Bir çayevinde oturan kadınlar, işletmenin sahibi tarafından sözlü saldırıya maruz kaldı. Kıyafetinden ötürü kadınlara insanlık dışı muamelede bulunan adam, "hadi kalkın buradan" diyerek kovdu.