Şarkıcı Seçil Çiftçi’nin telefonundan çıkan şok mesajlar: Boğduğum kilotlu çorapla cesedi bağladım

Sancaktepe'de ormanlık bir alanda mantar toplayan aile elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bir erkek cesedi buldu. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında cesedin 40 yaşındaki Semih Sevim'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Semih Sevim'in en son eski kız arkadaşı 25 yaşındaki Seçil Çiftçi ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Seçil Çiftçi sorgusunda Semih Sevim'i öldürdüğünü ve babasıyla birlikte ormanlık alana götürdüklerini itiraf etti.

Seçil Çiftçi ifadesinde, Semih Sevim'in kendisini takıntı haline getirdiği için uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Uzaklaştırma kararının olaydan 1,5 ay önce bittiğini anlatan Çiftçi, "Uzaklaştırma kararı bitince beni rahatsız etmeye başladı. 28 Aralık 2022 gecesi ısrarla arayıp görüşmek istediği için kabul ettim" dedi.