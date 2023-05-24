Dikkat deve kuşu çıkabilir! Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı
İlginç görüntülerin adresi Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Bir çiftlikten kaçan deve kuşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sokak köpeklerinin kovaladığı deve kuşu gözlerden kayboldu. İşte o anlar...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesinde bir çiftlikten kaçan deve kuşu Adana- İskenderun kara yoluna çıktı.
Yolda bir süre araçların çevresinde giden deve kuşu sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında nereye gideceğini şaşıran deve kuşuna sokak köpekleri de saldırdı.
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