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Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana'da şoke eden görüntüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana’da şoke eden görüntüler

Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, korku dolu anlar böyle görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi.

Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Bu kişinin, ev sahibinden alacağı olduğu, parasını alamayınca da bu yola başvurduğu belirlendi.

Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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