Ev sahibinden parasını alamayınca öyle bir şey yaptı ki! Adana'da şoke eden görüntüler
Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, korku dolu anlar böyle görüntülendi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı. Mahalleli, durumu polise haber verdi.
Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Bu kişinin, ev sahibinden alacağı olduğu, parasını alamayınca da bu yola başvurduğu belirlendi.
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