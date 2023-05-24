24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te tozlu göç başladı! Sürülerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi

Bitlis'te tozlu göç başladı! Sürülerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
ABONE OL
Bitlis’te tozlu göç başladı! Sürülerin zorlu yolculuğu drone ile görüntülendi

Bitlis'te yaz mevsiminin gelmesiyle koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla çıktıkları yaylalarda, sonbahara kadar hayvanlarını verimli otlaklarda besliyor.

Çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

Koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürüyor.

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken, gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA