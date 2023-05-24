İstanbul’da gece yarısı feci kaza! Otomobil işçilere çarptı! Çok sayıda ölü var...

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin, kaza ile ilgili çalışması sürüyor.