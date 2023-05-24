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İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Otomobil işçilere çarptı! Çok sayıda ölü var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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İstanbul’da gece yarısı feci kaza! Otomobil işçilere çarptı! Çok sayıda ölü var...

İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Yaşanan kazanın ardından 4 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte ilk görüntüler...

İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobil, çalışma yapan belediye işçilerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİLERE ÇARPTI

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde Bostancı mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan otomobil, karayolunda çalışma yapan belediye işçilerine çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekiplerin, kaza ile ilgili çalışması sürüyor.

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