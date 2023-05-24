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Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Paramparça olan TIR’ın kupasından sağ çıktı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyona çarpan TIR'ın kupa kısmı adeta yok oldu. Kupa kısmı paramparça olan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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