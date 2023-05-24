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Adana'da "huzur ve güven" uygulaması: 18 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Adana’da huzur ve güven uygulaması: 18 gözaltı

Adana'da jandarmanın yaptığı "huzur ve güven" uygulamasında, 18 kişi yakalandı. Uygulamada 3 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 746 kök kenevir, 528 gram esrar, 30 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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