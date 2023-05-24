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Denizli'de şiddetli yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Denizli’de şiddetli yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı. Yağış nedeniyle Kayhan Mahallesi'nde de bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında su baskını yaşandı.

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