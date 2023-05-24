Dükkan sahibi dehşet saçtı! Tartıştığı kiracısını boğazından vurdu
Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Iğdır'da meydana geldi. Fırın işleten 40 yaşındaki Metin İlman, kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi 58 yaşındaki Cem Kutay K. tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan İlham, hastanede tedaviye alındı. İşte kan donduran olayın detayları...
Iğdır'da yaşanan olay, saat 09.00 sularında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi.
Cem Kutay K., sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İlman'a 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi.
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi Cem Kutay K., belindeki tabancayla kiracısını boğazından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin İlman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan Cem Kutay K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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