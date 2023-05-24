Dükkan sahibi dehşet saçtı! Tartıştığı kiracısını boğazından vurdu

Iğdır'da yaşanan olay, saat 09.00 sularında Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi.

Cem Kutay K., sahibi olduğu fırını işleten evli ve 3 çocuk babası Metin İlman'a 50 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkardığını söyledi.