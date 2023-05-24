Adana’da kafa attığı adam öldü! Tartışma sebebi “pes” dedirtti

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.