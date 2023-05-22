Eşinin sevgilisinden korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı

TRAFİĞİN ORTASINDA TEKMELİ DEHŞET

İddiaya göre Tarık E, trafiğin ortasında boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi Erol E. ve kuzeni Selim A'nın gönderdiği adamların saldırısına uğradı. Çaresiz adamın 'Lütfen yapmayın' sözlerine aldırış etmeyen saldırganlar attıkları yumruklar yetmezmiş gibi bir de Tarık E'nin aracına da tekmeler savurdu.

Olayın ardından hastaneye koşarak darp raporu alan Tarık E, epilepsi hastası iki çocuğunun önünde kendisini ve arabasını tekmeleyenlerden şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta aldı.