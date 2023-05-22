Eşinin sevgilisinden korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı
Ümraniye'de epilepsi hastası iki çocuğunu arabayla gezdiren 39 yaşındaki Tarık E. başka bir aracın önünü kesmesiyle adeta dehşeti yaşadı. Aracından çıkar çıkmaz saldırganlar tarafından tekme tokat darp edilen adam, soluğu adliyede alırken korkunç saldırının altından boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisiyle kuzeni çıktı.
Ümraniye'de yaşanan korkunç olayda, 26 Haziran günü Tarık E. (39), 6 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu da alarak arabasıyla gezmeye çıktı. İddiaya göre seyir halindeyken başka bir araç tarafından yolu kesilen Tarık E. panikleyerek aracını durdurdu. Başına geleceklerden habersiz şaşkınlıkla arabasından inen adam, diğer aracın içindekileri görünce beyninden vurulmuşa döndü.
TRAFİĞİN ORTASINDA TEKMELİ DEHŞET
İddiaya göre Tarık E, trafiğin ortasında boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi Erol E. ve kuzeni Selim A'nın gönderdiği adamların saldırısına uğradı. Çaresiz adamın 'Lütfen yapmayın' sözlerine aldırış etmeyen saldırganlar attıkları yumruklar yetmezmiş gibi bir de Tarık E'nin aracına da tekmeler savurdu.
Olayın ardından hastaneye koşarak darp raporu alan Tarık E, epilepsi hastası iki çocuğunun önünde kendisini ve arabasını tekmeleyenlerden şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta aldı.
EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE
Tarık E, şikâyet dilekçesinde epilepsi hastası 2 çocuğuyla arabadayken bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirterek "Çocuklarımın annesiyle boşanma aşamasındayız. Zaten eşimle sıkıntılı bir süreç geçirdiğimden korku halinde yaşamaktayım. Eşimin sevgilisi Erol beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Eşimin amcası Yılmaz ve oğlu Selim'in de bana zarar vereceklerini düşündüğümden sürekli endişeliyim" dedi.
"PSİKOLOJİK SIKINTILARI VAR"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifade veren şüpheli Yılmaz A, Tarık E'nin ağabeyinin damadı olduğunu, ailevi meselelerden aralarında çelişki olduğu fakat bu durumun birbirlerini yaralayacak düzeyde olmadığını, Tarık E'nin kendisine onu dövdürdüğünü söylediğine dair mesaj attığını söyledi.
"Benim kendisine bir şey yapmadığımı söylemem üzerine bana 'Pardon abi yanlışlık oldu' dedi. Ben kendisinin psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
ŞİZOFREN İDDİASINA 4 YIL HAPİS TALEBİ
Şüpheli Selim A. (31) ise ifadesinde "Tarık şu an kuzenimle boşanma aşamasında olduğu için bütün akrabalarımıza iftira atıyor. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Kız tarafını kışkırtarak kendisini mağdur gösteriyor. Ben kendisine yapılan saldırıda azmettirici değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Selim A'nın 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne zaman yatacak 2023? Ne kadar, kaç TL verilecek? YSK ilk tur ve 2.tur seçim görevlisi ücretleri...
- Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...
- DGS Başvuru Ekranı 2023 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
- 29 Mayıs 2.tur seçimleri sonrası okullar tatil mi? 29 Mayıs Pazartesi okul var mı, kaç gün tatil? 2023 MEB son dakika açıklaması!
- FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? FED faiz kararı ne olacak? 2023 FED PPK toplantı tarihleri 2023
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?