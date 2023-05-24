İstanbul'da minibüste tartışma yaratan olay! O anlar kamerada
İstanbul’un Kartal ilçesinde dün, bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen anne-baba ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İddiaya göre, anne-baba bebek arabasındaki 7 aylık çocuklarıyla birlikte minibüse binmek istedi.
Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, aile ile bebeğini minibüse almak istemedi.
Baba ile şoför arasında tartışma yaşandı. Şoförün, bebek arabasının katlanmasını istemesi üzerine baba "bebek uyuyor, nasıl katlayayım" dedi.
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