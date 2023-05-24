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İstanbul'da minibüste tartışma yaratan olay! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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İstanbul’da minibüste tartışma yaratan olay! O anlar kamerada

İstanbul’un Kartal ilçesinde dün, bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmadığı iddia edilen anne-baba ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 18.00 sularında D-100 Yan yol Cevizli mevkii Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, anne-baba bebek arabasındaki 7 aylık çocuklarıyla birlikte minibüse binmek istedi.

Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, aile ile bebeğini minibüse almak istemedi.

Baba ile şoför arasında tartışma yaşandı. Şoförün, bebek arabasının katlanmasını istemesi üzerine baba "bebek uyuyor, nasıl katlayayım" dedi.

Tartışma sırasında şoförün 2 kişilik para alırım demesine sinirlenen baba, "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsun" diye tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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