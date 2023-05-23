Erzurum’da ’canlı bomba’ sanıldı! Gerçek çok başka çıktı

Hava soğuk olduğu için kat kat giyindiğini belirten çoban İlhami Ş., "Gün boyu hayvan otlatıyorum. Kablolar; telefon, müzik aleti ve onların şarj cihazları. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindim. Puşiyi de herkes takıyor" dedi.