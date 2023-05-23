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Erzurum’da 'canlı bomba' sanıldı! Gerçek çok başka çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Erzurum’da ’canlı bomba’ sanıldı! Gerçek çok başka çıktı

Erzurum Barosu hizmet binasının önünde dolaşan kişiyi görenler giyimi şüphe uyandırdığı için ‘canlı bomba’ ihbarı yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsminin İlhami Ş. Olduğu öğrenilen kişinin çoban olduğu ortaya çıktı. Kat kat giyinen çobanın üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin boş olan Erzurum Barosu hizmet binasının bahçesine kamyonet ile gelip, çevrede dolaşan kişiyi görenler, şüphelenerek polise 'canlı bomba' ihbarı yaptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonetin ön camına bırakılan cep telefonu numarasını aradı.

Polisin araması ile gelen kişi, isminin İlhami Ş. olduğunu, binanın karşısında koyun otlattığını söyledi.

Kat kat giyinen İlhami Ş.'nin üst aramasında, powerbank, telefon şarj kablosu ile kulaklık kablosu bulundu.

Giyimi nedeniyle 'canlı bomba' olduğu düşünülen İlhami Ş.'nin müzik dinlediği, GBT sorgusunda ise herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi.

Hava soğuk olduğu için kat kat giyindiğini belirten çoban İlhami Ş., "Gün boyu hayvan otlatıyorum. Kablolar; telefon, müzik aleti ve onların şarj cihazları. Hava soğuk olduğu için kat kat giyindim. Puşiyi de herkes takıyor" dedi.

Polisin uyarısının ardından İlhami Ş., kamyoneti ve koyunları ile bölgeden uzaklaştı.

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