Tokat’ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.