Almanya’da Türk ailenin başına resmen servet yağdı! Bahçelerine düşen gök taşının fiyatı dudak uçuklattı
Almanya'da yaşayan Türk ailesinin başlarına resmen servet yağdı! Bahçelerine düşen gök taşı taşının 200 bin euro, yani yaklaşık 4 milyon 300 bin olduğu ifade ediliyor. Kasada saklanan gök taşının şu ana kadar eyalete düşen en büyük gök taşı olduğu ifade ediliyor.
Almanya'da yaşayan Türk ailenin başına talih kuşu kondu. Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin bahçesine bir gök taşı düştü.
Gök taşının 3.7 kilo olduğu düşünülürken, değerinin ise tam 200 bin euro (yaklaşık 4 milyon 300 bin lira) olduğu söylendi.
Konuyla ilgili konuşan Mahmut Şahin, "Kahve içmek için bahçeye çıktığımız sırada yerde büyük bir delik gördü. Kızlarım mıknatıslı teste gönderdi" dedi.
Almanya dışında başka ülkelerden de teklif aldıklarını ortaya koyan Şahin, en yüksek teklifin 200 bin euro olduğunu söyledi.
Şu an için bir kasada saklanan gök taşının şu ana kadar eyalete düşen en büyük gök taşı olduğu ifade ediliyor.
Gök taşları çarpmadan saatler sonra bile manyetik halde kalabiliyor. Bu nedenle testler yapılıyor.
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