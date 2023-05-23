ABD'de Türk kadına korkunç saldırı! Tren istasyonunda vahşet | Polis o caninin peşinde
ABD’nin New York kentinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Emine Özsoy isimli kadını tren raylarına attı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı. Polis, o caniyi yakalamak için harekete geçti. İşte korkunç olayın ayrıntıları...
METRODA KORKUNÇ SALDIRI
35 yaşındaki Emine Özsoy, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından Queens'de bir metro istasyonunda saldırıya uğradı.
Genç kadını trenin önüne atan cani olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İKİ ÖNEMLİ AMELİYAT GEÇİRDİ
Feci şekilde yaralanan Emine Özsoy ise hastaneye kaldırıldı.
Boynunda ve omuriliğinde ciddi derecede hasar oluştuğu anlaşıldı.
İki önemli ameliyat geçiren kadının yoğun bakında olduğu açıklandı.
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