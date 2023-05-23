23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de Türk kadına korkunç saldırı! Tren istasyonunda vahşet | Polis o caninin peşinde

ABD'de Türk kadına korkunç saldırı! Tren istasyonunda vahşet | Polis o caninin peşinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
ABONE OL
ABD’de Türk kadına korkunç saldırı! Tren istasyonunda vahşet | Polis o caninin peşinde

ABD’nin New York kentinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Emine Özsoy isimli kadını tren raylarına attı. Ağır yaralanan kadın ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar,  Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı. Polis, o caniyi yakalamak için harekete geçti. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Amerika'nın New York kentinde kan donduran bir olay yaşandı...

METRODA KORKUNÇ SALDIRI

35 yaşındaki Emine Özsoy, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından Queens'de bir metro istasyonunda saldırıya uğradı.

Genç kadını trenin önüne atan cani olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İKİ ÖNEMLİ AMELİYAT GEÇİRDİ

Feci şekilde yaralanan Emine Özsoy ise hastaneye kaldırıldı.

Boynunda ve omuriliğinde ciddi derecede hasar oluştuğu anlaşıldı.

İki önemli ameliyat geçiren kadının yoğun bakında olduğu açıklandı.

YÜRÜME ŞANSI YÜZDE 10

Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, Emine Özsoy'un yürüme şansının yüzde 10 olduğunu vurguladı.

Polis, zanlının peşine düştü...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA