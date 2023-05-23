Ardahan’da askeri araç devrildi: 4 yaralı

112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.