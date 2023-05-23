23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
ABONE OL
Ardahan’da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Sabah saatlerinde Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç şarampole düşerek ters döndü. Araçtaki 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ardahan'da yaşanan kaza, saat 08.30 sularında Kurtkale bölgesinde meydana geldi. İçerisinde askerlerin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek ters döndü.

112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA