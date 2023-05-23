Ardahan'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Sabah saatlerinde Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyü yakınlarında askeri araç şarampole düşerek ters döndü. Araçtaki 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Ardahan ve Çıldır devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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