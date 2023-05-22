Tekirdağ’da feci kaza! İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.