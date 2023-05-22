Tekirdağ'da feci kaza! İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Feci kaza Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki 59 S 1442 plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Mahmut Özer'den son dakika YAZ TATİLİ kararı! Okullar ne zaman kapanacak? Tatil süresi kısaldı mı? Lise, ortaokul, ilkokul...
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?