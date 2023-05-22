22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da feci kaza! İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza! İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
Tekirdağ’da feci kaza! İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Feci kaza Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Yoldan çıkan işçi servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın ardından hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki 59 S 1442 plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 5 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA