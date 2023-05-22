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Samsun'da sokak ortasında dehşet! Önce takip ettiler ardından...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Samsun’da sokak ortasında dehşet! Önce takip ettiler ardından...

Dehşete düşüren olay gece saatlerinde Samsun'da meydana geldi. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Kadir Yalçınkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü şahitleri, 3 kişinin takip ettiği Yalçınkaya'ya tabanca ve tüfekle ateş açtığını ve kaçarken vurulan şahsın olduğu yere yığılıp kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla ateş açması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine koşan bekçiler Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Görgü şahitleri, 3 kişinin takip ettiği Kadir Yalçınkaya'ya tabanca ve tüfekle ateş açtığını ve kaçarken vurulan şahsın olduğu yere yığılıp kaldığını söyledi.

Kadir Yalçınkaya'nın dün akşam bazı kişiler ile arasında kavga çıktığı ve kavgayı esnafın ayırıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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