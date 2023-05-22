Edirne’de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

"AĞAÇ SALLANINCA KORKMUŞLAR"

Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Şahin Avcı, "Bunlar kovandan ayrılan yavru arılar. Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama havanın rüzgarlı olması nedeniyle toplandıkları ağaç sallanınca korkarak bazı vatandaşları ısırmışlar. Biz de onları oradan alarak kovana koyduk" dedi.