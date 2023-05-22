İzmir’de ekipleri şoke eden manzara! 118 kişiye yarım milyon lira ceza

Kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen iş yerlerinde 118 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

İşletmeler mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan materyallere ise el kondu. Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem uygulandı. Ö.T. hakkında 58'inci kez işlem yapıldığı belirtildi.