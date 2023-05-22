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İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranları ne kadar?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İstanbul barajlarında son durum! Doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak ölçülmüştü.

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