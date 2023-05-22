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Botanik Park'ta akıllı dönüşüm

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Botanik Park’ta akıllı dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile HAVELSAN arasında imzalanan protokolle, Bursa’nın en büyük parklarından biri olan Botanik Park’ta akıllı dönüşüm süreci başlıyor. Protokol kapsamında hayata geçirilecek akıllı sulama sistemlerinden, yapay zeka destekli uygulamalara kadar geniş kapsamlı çalışma ile park artık çok daha güvenli hale gelecek.

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