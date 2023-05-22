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İstanbul'da sahte evrak ve para operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İstanbul’da sahte evrak ve para operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte para, pasaport ve kimlik ürettiği öne sürülen 3 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 500 bin dolar ve 295 bin avro sahte para, 18 gram uyuşturucu ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

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