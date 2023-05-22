Afrika'dan Samsun'a geldiler! Görenleri şaşkına çevirdi: Bu kadarını hiç görmemiştim
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Leylek Ormanı'nda yumurtadan çıkan yavrular uçmak için gün sayıyor. İşte 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacak o yavrular...
Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mart ve nisan aylarında gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşti.
Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar.
Leylek Ormanı'na dişilerinden önce mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Yumurtadan çıkan leylek yuvalarında 3-4 yavru göze çarpıyor.
Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Ormanı diye de adlandırılan yerde bir gözlem kulesi bulunuyor.
Ziyaretçiler buraya gelerek göç eden leylekleri gözlemleyebiliyor.
Leylek ormanını ziyaret eden Zeliha Kılıç, "Buraya Yozgat'tan geliyoruz. Öğretmen arkadaş grubuyla geldik. Küçük bir gezi yapıyoruz. Arkadaşların tavsiyesiyle Kuş Cenneti'ni gezmek amaçlı geldik. Burası ilk durağımız. Burada bu kadar yoğun leylek görmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bulduk. Normalde ilkbahar mevsiminde leylek görmeye başlıyoruz ama bu kadar bir arada yoğun bir şekilde leylek grubunu hiç görmemiştim. Kendilerine özel bir alan oluşturmuşlar. Leylekler normalde de çok dikkatimi çeker. Çünkü yaşam şekilleri, tekrar aynı yere geri gelmeleri, uçuş şekilleri, çocuklara derslerde çok bahsedildi. V biçiminde uçmaları, kendi aralarındaki adalet sistemi çok güçlü. En öndeki leyleklerin durmadan yer değiştirmesi, öndeki leyleklerin rüzgara karşı dayanıklı olmaya çalışması çok güzel bir şey. O yüzden leylekleri çok seviyorum. Bu manzara çok hoşuma gitti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...
- TOKİ Emlak Konut THY KURA TARİHİ 2023! Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı detayları, şartları! İstanbul Yenişehir Evleri THY Arnavutköy projesi başvurusu nasıl yapılır?
- SSK Bağkur tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023! Tahsis numarası 0,1, 5, 7, 9 olanlar ne zaman, hangi gün maaş alır?
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?
- İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...