Afrika’dan Samsun’a geldiler! Görenleri şaşkına çevirdi: Bu kadarını hiç görmemiştim

Leylek ormanını ziyaret eden Zeliha Kılıç, "Buraya Yozgat'tan geliyoruz. Öğretmen arkadaş grubuyla geldik. Küçük bir gezi yapıyoruz. Arkadaşların tavsiyesiyle Kuş Cenneti'ni gezmek amaçlı geldik. Burası ilk durağımız. Burada bu kadar yoğun leylek görmek beni çok mutlu etti. Çok güzel bulduk. Normalde ilkbahar mevsiminde leylek görmeye başlıyoruz ama bu kadar bir arada yoğun bir şekilde leylek grubunu hiç görmemiştim. Kendilerine özel bir alan oluşturmuşlar. Leylekler normalde de çok dikkatimi çeker. Çünkü yaşam şekilleri, tekrar aynı yere geri gelmeleri, uçuş şekilleri, çocuklara derslerde çok bahsedildi. V biçiminde uçmaları, kendi aralarındaki adalet sistemi çok güçlü. En öndeki leyleklerin durmadan yer değiştirmesi, öndeki leyleklerin rüzgara karşı dayanıklı olmaya çalışması çok güzel bir şey. O yüzden leylekleri çok seviyorum. Bu manzara çok hoşuma gitti" dedi.

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