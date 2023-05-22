İstanbul’da gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 08.00 sularında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.