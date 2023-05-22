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Büyükşehir'in Hatay mesaisi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Büyükşehir’in Hatay mesaisi sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, asrın felaketinin ardından geçen 100 günü değerlendirdi ve bölgede yaşamın normale dönmesi adına yaptıkları çalışmaların kesintisiz devam ettiğini söyledi.

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