Antalya’da dehşete düşüren olay! Yarı çıplak halde cesedi bulundu | Üzerine yorgan örtüp...

Antalya'da yaşanan olay, saat 08.00 sularında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Belediye temizlik görevlisi, yarı çıplak halde, yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu, 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerinde kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.