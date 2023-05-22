22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Konya’da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
ABONE OL
Konya’da feci kaza! İşçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Karşı yönden gelen kamyonetle tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Şaban K. idaresindeki 34 PGS 572 plakalı kamyonet, Beyşehir-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan Emre E. yönetimindeki 42 B 5404 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa ve Gülay E. ile Mevlüt A. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücü Emre E, hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA