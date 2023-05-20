20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2023
ABONE OL
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Tekirdağ'da uyuşturucuya yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 kişi yakaladı. Aramalarda 37 gram eroin, 69 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 100 lira ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA