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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus kargo gemisi arızalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus kargo gemisi arızalandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Sparta IV isimli Rus bandıralı kargo gemisi arızalandı. Römorkörler tarafından çekilen gemi Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Sparta IV' isimli, Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.



Suriye'den Rusya'ya giden, 122 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı, 'Sparta IV' isimli kargo gemisi, saat 12.30 sıralarında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü ve 'KIYEM-1' botu sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

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