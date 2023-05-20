20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
ABONE OL
Diyarbakır’da arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hazro ilçesinde bir çocuğun, tüfekle kazara vurduğu 16 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, E.K.’yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA