Artvin’de heyelan! Kayaların düştüğü araç kontrolden çıktı

Hopa-Kemalpaşa arasında, Limanköy mevkinde akşam saatlerinde heyelan yaşandı.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve bir miktar toprak Karadeniz Sahil yoluna döküldü. O sırada yoldan geçen bir araca kaya parçaları isabet etti. Bunun üzerine kontrolden çıkan araç, savrularak takla attı.