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Artvin'de heyelan! Kayaların düştüğü araç kontrolden çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Artvin’de heyelan! Kayaların düştüğü araç kontrolden çıktı

Son dakika haberleri... Artvin'de akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması nedeniyle yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hopa-Kemalpaşa arasında, Limanköy mevkinde akşam saatlerinde heyelan yaşandı.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve bir miktar toprak Karadeniz Sahil yoluna döküldü. O sırada yoldan geçen bir araca kaya parçaları isabet etti. Bunun üzerine kontrolden çıkan araç, savrularak takla attı.

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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