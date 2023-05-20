Gaziantep’te UFO paniği! Tüm uçuşlar iptal edildi

"NEDEN BÖYLE OLDU?"



Geceden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep yolcuları, uzun süre beklediklerini ifade etti. Ailesiyle dün gece saatlerinde Avusturya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sevgi Aytaç, Gaziantep seferinin iptal edilmesinin ardından geceyi otelde geçirdiklerini söyledi. Sabah erken saatte yeniden havalimanına geldiklerini aktaran Aytaç, "Sabah 9'da tekrar havalimanına geldik. Yok Urfa'ya gideceksiniz, yok Maraş'a gideceksiniz derken insanlar merak ediyordu neden böyle oldu diye. Bir açıklama yapılmadı" diye konuştu.