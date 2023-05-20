Gaziantep’te UFO paniği! Tüm uçuşlar iptal edildi
Gaziantep’te gece saatlerinde 2 yolcu uçağının pilotları tarafından tanımlanamayan bir cisim ( UFO) tespit edildi. Hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar iptal edildi. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi. Gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü. İşte ayrıntılar...
Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.
Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.
YOLCULARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine, gece yarısından bu yana iniş ve kalkış uçuşlarının iptal edildiği Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun bekleyişi sürüyor.
GAZİANTEP HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cismin rapor edilmesinin ardından güvenlik sebebiyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu.Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.
Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü. Gaziantep seferini yapan iki uçak 13.15 sıralarında İstanbul'dan havalandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan AnadoluJet'in ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Gaziantep seferleri gecikmeli olarak gerçekleşti. Her iki uçak da 13.15 sıralarında İstanbul'dan hareket etti.
"NEDEN BÖYLE OLDU?"
Geceden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep yolcuları, uzun süre beklediklerini ifade etti. Ailesiyle dün gece saatlerinde Avusturya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sevgi Aytaç, Gaziantep seferinin iptal edilmesinin ardından geceyi otelde geçirdiklerini söyledi. Sabah erken saatte yeniden havalimanına geldiklerini aktaran Aytaç, "Sabah 9'da tekrar havalimanına geldik. Yok Urfa'ya gideceksiniz, yok Maraş'a gideceksiniz derken insanlar merak ediyordu neden böyle oldu diye. Bir açıklama yapılmadı" diye konuştu.
12.00'deki Gaziantep uçuşunun rötar yaptığını belirten Mustafa Kanpolat, "Bir buçuk saattir havalimanında bekliyoruz. Gece uçuşu olanlar daha fazla beklemişler. Dün gece Gaziantep hava sahasında sanırım tanımlanamayan bir cisim gözüktüğünü söylediler. Daha yeni hava sahası açılmış. Gideceğiz inşallah " dedi.
PEKİ, NOTAM NEDİR?
NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.
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