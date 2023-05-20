Bolu'da acı olay! Gece kaza yaptı sabah fark edildi
Acı olay dün Bolu'da meydana geldi. Ailesinin geceden bu yana haber alamadığı 55 yaşındaki Semih Kalfa, otomobiliyle kaza yaparak araçtan fırlamış halde boş arazide ölü olarak bulundu.
Bolu'da yaşanan kaza, dün gece saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden 55 yaşındaki Semih Kalfa yönetimindeki 14 ABU 253 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan boş araziye daldı.
Gece saatlerinde kaza yapan Semih Kalfa, boş arazide bulunan ağaçlara çarparak defalarca takla attı.
Takla atan araç içerisinde bulunan Kalfa, otomobilden dışarı fırladı.
Gece saatlerinde olan kaza, kimse tarafından fark edilmedi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Kalfa'nın ailesi kayıp ihbarı verdi.
OLAY SABAH FARK EDİLDİ
Sabah saatlerinde boş arazinin yanında bulunan bir iş yeri çalışanları tarafından 14 ABU 253 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, aracın direksiyonunda kimsenin olmadığını görünce arazide arama yaptı.
Arama sonucunda araçtan 30 metre uzaklıkta Semih Kalfa'nın cesedine ulaşıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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