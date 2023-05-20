Bolu’da acı olay! Gece kaza yaptı sabah fark edildi

OLAY SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde boş arazinin yanında bulunan bir iş yeri çalışanları tarafından 14 ABU 253 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, aracın direksiyonunda kimsenin olmadığını görünce arazide arama yaptı.