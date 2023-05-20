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Usta sanatçı Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İbrahim Tatlıses duyurdu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Usta sanatçı Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İbrahim Tatlıses duyurdu!

"Nuri Sesigüzel öldü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Müzisyen ve oyuncu Nuri Sesigüzel'in vefat haberini İbrahim Tatlıses duyurdu. Peki, Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Nuri Sesigüzel neden vefat etti? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

Müzisyen Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti! Acı haberi İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Sesigüzel'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Nuri Sesigüzel'in ölüm sebebi ne? Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, İbrahim Tatlısesin soyal medya açıklaması ve sanatçı hakkında detaylar...

ACI HABERİ İBRAHİM TATLISES DUYURDU!

Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişizi duydum üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim Ustamıza ALLAH'tan Rahmet mekanın Cennet olsun ustaların ustası Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelde Loo varolasın ustam."

KIZINDAN AÇIKLAMA

Kızı Birgi Canberk Sesigüzel, sanatçının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, babasının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini belirterek "Babam gece 02.45 sularında rahmetli oldu.

Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek." dedi.

CENAZE TÖRENİ

85 yaşında hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel, bir süredir sağlık soruları yaşıyordu. Acı haberini brahim Tatlıses duyurdu.

Sesigüzel için yarın öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçının cenazesi ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedilecek.

NURİ SESİGÜZEL HAKKINDA

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş (1 Ocak 1937 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa), Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu...

Sesigüzel, 13 yaşındayken çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

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