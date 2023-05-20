Usta sanatçı Nuri Sesigüzel öldü mü? Nuri Sesigüzel kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İbrahim Tatlıses duyurdu!

NURİ SESİGÜZEL HAKKINDA

Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş (1 Ocak 1937 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa), Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu...



Sesigüzel, 13 yaşındayken çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.