Yurdun dört bir yanından orayı görmeye gidiyorlar! İşte "gizli cennet"
Şelaleden akan gürül gürül su ve etrafında bulunan ağaçlarla yeşil tonların hakim olduğu “gizli cennet” ziyaretçi akınına uğruyor. Sivas’ın doğal güzelliklerinin başında yer alan Sızır Şelalesi, hava sıcaklarının artmasıyla yurdun dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İşte o doğa harikası görüntüler...
Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine 1 kilometre mesafede bulunan Sızır Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Şelaleden akan gürül gürül su ve etrafında bulunan ağaçlarla yeşil tonların hakim olduğu bölge doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Turistlik anlamda bölgeye değer katan şelaleyi görmek için yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor.
"GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKİLEN BİR YER"
Almanya'da yaşayan Çağrı Yıldırım, Sızır Şelalesinin gezilip görülmesi gerekilen bir yer olduğunu söyleyerek, "Sivas'ta bulunan doğal güzellikleri ve turistlik yerleri geziyoruz. Bugünde Sızır Şelalesini görmek için buraya geldik. Burada küçük yaşlarda bir kez daha gelmiştim ve çok sevmiştim. Şimdi ise eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Ailecek fotoğraf çekildik, suya girip biraz ferahladık." dedi.
Yıldırım, "Sivaslı olup bu zamana kadar buraya gelmemek enteresan bir şey, herkese buraya gelip gezmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka gezilip görülmesi gerekilen bir yer" ifadelerini kullandı.
"SİVAS'IMIZI TANITMAK İSTEDİM"
Hatice Soyak, memleketini tanıtmak için dünürlerini sızır şelalesine getirdiğini belirterek, "Oğlumu nişanlandım ve İzmir'den misafirlerim var. Kendi memleketimi tanıtmak için buraya getirdim." diye konuştu.
Soyak, "Sızır şelalemiz çok güzel insanların gelmesini tavsiye ederim. Çocuklar suya girdi. Dünürlerim Mardinli, Sivas'ımızı tanıtmak istedim" dedi.
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