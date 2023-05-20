Yurdun dört bir yanından orayı görmeye gidiyorlar! İşte "gizli cennet"

"GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKİLEN BİR YER"

Almanya'da yaşayan Çağrı Yıldırım, Sızır Şelalesinin gezilip görülmesi gerekilen bir yer olduğunu söyleyerek, "Sivas'ta bulunan doğal güzellikleri ve turistlik yerleri geziyoruz. Bugünde Sızır Şelalesini görmek için buraya geldik. Burada küçük yaşlarda bir kez daha gelmiştim ve çok sevmiştim. Şimdi ise eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Ailecek fotoğraf çekildik, suya girip biraz ferahladık." dedi.