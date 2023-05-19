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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 11.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.56 kilometre altında gerçekleşti.

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